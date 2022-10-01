Халил Акбунар - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Халил
|Фамилия
|Акбунар
|Команда
|Гезтепе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Измир
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|170
|Вес
|61
|Имя
|Халил
|Фамилия
|Акбунар
|Команда
|Гезтепе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Измир
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|170
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вестерло
|14
|2
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2023
|1' -68'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|41'
|27.12.2022
|1' -89'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Антверпен (Антверпен)
|12.11.2022
|65' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|6:0
|Остенде (Остенде)
|81'
|06.11.2022
|1' -57'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|45'
|29.10.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|22.10.2022
|1' -70'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|18.10.2022
|64' -90'
|Генк (Генк)
|6:1
|Вестерло (Вестерло)
|14.10.2022
|1' -64'
|Вестерло (Вестерло)
|2:2
|Серен (Серен)
|08.10.2022
|1' -73'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|01.10.2022
|1' -74'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|17.09.2022
|1' -73'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:3
|Вестерло (Вестерло)
|11.09.2022
|76' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|83' 83'
|04.09.2022
|71' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|3:0
|Вестерло (Вестерло)
|28.08.2022
|67' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|75'