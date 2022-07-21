Григол Чабрадзе - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Григол
|Фамилия
|Чабрадзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Григол
|Фамилия
|Чабрадзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|89' -90'
|Динамо (Батуми)
|1:1
|Лех (Познань)
|21.07.2022
|1' -26'
|Лех (Познань)
|5:0
|Динамо (Батуми)