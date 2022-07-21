Дмитрий Ризнык - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Ризнык
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Полтава
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 января 1999 (24 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Ризнык
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Полтава
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 января 1999 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2022
|1' -122'
|АИК (Стокгольм)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|108'
|21.07.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:2
|АИК (Стокгольм)