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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Шахтер
Дмитрий Ризнык
Статистика
€ 8 млн
Дмитрий Ризнык - статистика
Шахтер
30 января 1999 (27), Полтава
#23 | Вратарь
186 см
Украина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Шахтер
3 : 0
20.09.2026
ЛНЗ
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 1
10.09.2026
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Карпаты
1 : 2
05.09.2026
Шахтер
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига наций 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Украина. Премьер-лига 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Украина. Премьер-лига 2025/2026
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Товарищеские матчи. Сборные 2021
Украина. Премьер-лига 2021/2022
Украина. Премьер-лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Украина
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
1' - 90'
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