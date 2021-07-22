Петар Витанов - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Витанов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Витанов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|1' -89'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:2
|Локомотив (Пловдив)
|05.08.2021
|1' -89'
|Локомотив (Пловдив)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|29.07.2021
|1' -119'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:0
(2:3)п
|Локомотив (Пловдив)
|22.07.2021
|1' -89'
|Локомотив (Пловдив)
|1:0
|Словацко (Угерске-Градиште)
|89'