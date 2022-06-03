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    Анатолий Нуриев - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Анатолий
    Фамилия Нуриев
    Команда Минай
    Состав Основной
    Родной город Мукачево
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 мая 1996 (26 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 88' -90' Азербайджан 3:0 Казахстан
    90'
    22.09.2022 Был в запасе Словакия 1:2 Азербайджан
    13.06.2022 Был в запасе Азербайджан 2:0 Белоруссия
    10.06.2022 68' -90' Азербайджан 0:1 Словакия
    06.06.2022 Был в запасе Белоруссия 0:0 Азербайджан
    03.06.2022 68' -90' Казахстан 2:0 Азербайджан
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