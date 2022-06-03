Анатолий Нуриев - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Анатолий
|Фамилия
|Нуриев
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мукачево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Анатолий
|Фамилия
|Нуриев
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мукачево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Азербайджан
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|88' -90'
|Азербайджан
|3:0
|Казахстан
|90'
|22.09.2022
|Был в запасе
|Словакия
|1:2
|Азербайджан
|13.06.2022
|Был в запасе
|Азербайджан
|2:0
|Белоруссия
|10.06.2022
|68' -90'
|Азербайджан
|0:1
|Словакия
|06.06.2022
|Был в запасе
|Белоруссия
|0:0
|Азербайджан
|03.06.2022
|68' -90'
|Казахстан
|2:0
|Азербайджан