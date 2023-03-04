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    Эльхан Астанов - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Эльхан
    Фамилия Астанов
    Команда Ордабасы
    Состав Основной
    Родной город Шымкент
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 мая 2000 (22 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 61' - 90' Ордабасы 3:1 Каспий Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ордабасы 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 61' -90' Ордабасы (Шымкент) 3:1 Каспий (Актау)
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