Эльхан Астанов - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Эльхан
|Фамилия
|Астанов
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шымкент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 мая 2000 (22 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Эльхан
|Фамилия
|Астанов
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шымкент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 мая 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ордабасы
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|61' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|3:1
|Каспий (Актау)