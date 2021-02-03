Мухамаду Драмме - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Мухамаду
|Фамилия
|Драмме
|Команда
|Реймс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 1999 (23 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Мухамаду
|Фамилия
|Драмме
|Команда
|Реймс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Бордо (Бордо)
|16.05.2021
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Реймс (Реймс)
|09.05.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Монако (Монако)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|23.04.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:3
|Марсель (Марсель)
|18.04.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Метц (Метц)
|20.02.2021
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|13.02.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|06.02.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|03.02.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Анжер (Анжер)
|31.01.2021
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|24.01.2021
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Брест (Брест)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|3:0
|Реймс (Реймс)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Ним (Ним)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|4:4
|Реймс (Реймс)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Страсбур (Страсбур)
|25.10.2020
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|0:4
|Реймс (Реймс)