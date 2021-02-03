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    Мухамаду Драмме - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Мухамаду
    Фамилия Драмме
    Команда Реймс
    Состав Молодежный
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 мая 1999 (23 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:2 Бордо (Бордо)
    16.05.2021 Был в запасе ПСЖ (Париж) 4:0 Реймс (Реймс)
    09.05.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Монако (Монако)
    02.05.2021 Был в запасе Ним (Ним) 2:2 Реймс (Реймс)
    23.04.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:3 Марсель (Марсель)
    18.04.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Метц (Метц)
    20.02.2021 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Реймс (Реймс)
    13.02.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Ланс (Ланс)
    06.02.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:0 Реймс (Реймс)
    03.02.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Анжер (Анжер)
    31.01.2021 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 0:1 Реймс (Реймс)
    24.01.2021 1' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Брест (Брест)
    06.12.2020 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Ницца (Ницца)
    29.11.2020 Был в запасе Лион (Лион) 3:0 Реймс (Реймс)
    22.11.2020 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Ним (Ним)
    08.11.2020 Был в запасе Ланс (Ланс) 4:4 Реймс (Реймс)
    01.11.2020 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:1 Страсбур (Страсбур)
    25.10.2020 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 0:4 Реймс (Реймс)
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