Маркус Поом - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Маркус
|Фамилия
|Поом
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дерби
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|186
|Имя
|Маркус
|Фамилия
|Поом
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дерби
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флора
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|Был в запасе
|СИК (Сейняйоки)
|4:2
|Флора (Таллин)
|07.07.2022
|80' -90'
|Флора (Таллин)
|1:0
|СИК (Сейняйоки)