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    El Mami Tetah - статистика

    #93 | Нападающий
    Имя El Mami Tetah
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аланьяспор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2021 Был в запасе Йени Малатьяспор (Малатья) 2:6 Аланьяспор (Аланья)
    04.12.2021 82' -90' Аланьяспор (Аланья) 0:1 Сивасспор (Сивас)
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