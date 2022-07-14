Мариус Йосипой - статистика
#97 | Полузащитник
|Имя
|Мариус
|Фамилия
|Йосипой
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Мариус
|Фамилия
|Йосипой
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Петрокуб
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:2
|Фехервар (Секешфехервар)
|04.08.2022
|1' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|5:0
|Петрокуб (Хынчешты)
|28.07.2022
|1' -90'
|Лачи (Лач)
|1:4
|Петрокуб (Хынчешты)
|21.07.2022
|1' -60'
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:0
|Лачи (Лач)
|14.07.2022
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:0
|Флориана (Флориана)