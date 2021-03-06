|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|8
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2021
|1' -53'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Алания (Владикавказ)
|07.04.2021
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|03.04.2021
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|86'
|28.03.2021
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|20.03.2021
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:2
|Шинник (Ярославль)
|66' 85'
|14.03.2021
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|49'
|10.03.2021
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|6:0
|Шинник (Ярославль)
|06.03.2021
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:4
|Оренбург (Оренбург)
|87'