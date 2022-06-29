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    Данила Боков - статистика

    #45 | Вратарь
    Имя Данила
    Отчество Максимович
    Фамилия Боков
    Команда Салют
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 августа 2002 (20 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2022 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:2 ЦСКА (Москва)
    04.07.2022 66' -90' ЦСКА (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    29.06.2022 Был в запасе ЦСКА (Москва) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
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