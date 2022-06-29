Данила Боков - статистика
#45 | Вратарь
|Имя
|Данила
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Боков
|Команда
|Салют
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Данила
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Боков
|Команда
|Салют
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2022
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|04.07.2022
|66' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|29.06.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)