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    Парфе Бизоза - статистика

    #66 | Полузащитник
    Имя Парфе
    Фамилия Бизоза
    Команда Вендсюссель
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 марта 1999 (24 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люнгбю 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 81' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:0 Брондбю (Бреннбю)
    26.02.2023 1' -90' Рандерс (Рандерс) 1:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    19.02.2023 60' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Нордшелланд (Фарум)
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