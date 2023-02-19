Парфе Бизоза - статистика
#66 | Полузащитник
|Имя
|Парфе
|Фамилия
|Бизоза
|Команда
|Вендсюссель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 1999 (24 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Парфе
|Фамилия
|Бизоза
|Команда
|Вендсюссель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 1999 (24 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|81' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Брондбю (Бреннбю)
|26.02.2023
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|19.02.2023
|60' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)