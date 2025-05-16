Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Caue - статистика

Завершил карьеру
#88 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жил Висенте
7
0
0
0
0
Каза Пиа
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Фамаликан
2 : 1
16.05.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Арука
0 : 0
04.05.2025
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
1 : 3
29.04.2025
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
АВС
1 : 1
19.04.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Каза Пиа
0 : 1
12.04.2025
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Фаренсе
0 : 0
07.04.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Каза Пиа
2 : 1
29.03.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Насьональ
3 : 1
16.03.2025
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Каза Пиа
1 : 3
09.03.2025
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
01.03.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Каза Пиа
1 : 0
22.02.2025
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Морейренcе
3 : 2
15.02.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Каза Пиа
1 : 0
09.02.2025
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Жил Висенте
1 : 2
01.02.2025
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Жил Висенте
3 : 1
19.01.2025
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Жил Висенте
1 : 1
06.01.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Арука
1 : 1
27.12.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Фаренсе
0 : 1
14.12.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
02.12.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Морейренcе
3 : 2
08.11.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
1 : 2
02.11.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
2 : 1
25.10.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
3 : 0
05.10.2024
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Жил Висенте
1 : 1
22.09.2024
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Фамаликан
1 : 1
14.09.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Жил Висенте
0 : 0
01.09.2024
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Эшторил
0 : 0
25.08.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Главные новости
Жиру анонсировал завершение карьеры
13:53
Фанатам «Спартака» запретили посещение матчей за пронос гранаты на стадион
13:35
Глушенков сказал, как Россия сыграла бы на ЧМ-2026
13:26
ВидеоСоболев ответил юному болельщику на кричалку про «Спартак»
13:08
Появились новые данные о концерте Канье Уэста на стадионе «Зенита»
12:48
2
Глушенков – о матчах еврокубков: «Что там смотреть? Как просто катают мяч? Лучше посмотрю сериал»
12:36
4
Смолову грозит штраф от Роскомнадзора
12:06
2
ФотоРПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера месяца
11:52
2
Глушенков определил лучшего игрока РПЛ: «Сильнее, чем Кордоба»
11:38
9
Тюкавин оценил возможность трансфера в Европу
11:24
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+