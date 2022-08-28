Дидье Ламкель Зе - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Дидье
|Фамилия
|Ламкель Зе
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Дидье
|Фамилия
|Ламкель Зе
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кортрейк
|9
|1
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:4
|Гент (Гент)
|29.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|22.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|15.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|89'
|08.10.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|02.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:1
|Антверпен (Антверпен)
|21' 32'
|18.09.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|10.09.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:4
|Мехелен (Мехелен)
|63'
|03.09.2022
|1' -64'
|Эйпен (Эйпен)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|33'
|28.08.2022
|1' -78'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Стандард (Льеж)