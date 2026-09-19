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Лига 1 2025/2026
Команды
Ле Ман
Рауль Торренте
Статистика
€ 2,50 млн
Рауль Торренте - статистика
Ле Ман
11 сентября 2001 (25), Мурсия
#16 | Защитник
193 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Ле Ман
2 : 1
19.09.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ле Ман
2 : 2
13.09.2026
Ланс
77' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
05.09.2026
Ле Ман
1' - 61'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
3 : 2
30.08.2026
Ле Ман
Был в запасе
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Хорватия. Футбольная лига 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Хорватия. Футбольная лига 2024/2025
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ле Ман
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Ле Ман
2 : 1
19.09.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ле Ман
2 : 2
13.09.2026
Ланс
77' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
05.09.2026
Ле Ман
1' - 61'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
3 : 2
30.08.2026
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ле Ман
2 : 2
22.08.2026
Брест
Был в запасе
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