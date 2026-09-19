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Англия. Первая лига
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Бромли
Виктор Адебойежо
Статистика
€ 400 тыс
Виктор Адебойежо - статистика
Бромли
12 января 1998 (28)
#20 | Нападающий
178 см
Нигерия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Бромли
2 : 1
19.09.2026
Хаддерсфилд Таун
1' - 64'
Англия. Первая лига, 6 тур
Блэкпул
2 : 2
12.09.2026
Бромли
1' - 74'
18'
Англия. Первая лига, 5 тур
Бромли
0 : 2
07.09.2026
Уимблдон
68' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
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Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мэнсфилд Таун
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/8 финала
Мэнсфилд Таун
1 : 2
07.03.2026
Арсенал
81' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бернли
1 : 2
14.02.2026
Мэнсфилд Таун
84' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шеффилд Юнайтед
3 : 4
11.01.2026
Мэнсфилд Таун
76' - 90'
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