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N. Guzman - статистика

Тигрес УАНЛ
#1 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тигрес УАНЛ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
Тигрес УАНЛ
2 : 1
05.08.2023
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
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