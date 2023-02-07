Гонсалу Инасиу - статистика
#52 | Защитник
|Имя
|Гонсалу
|Фамилия
|Инасиу
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 2001 (21 год)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 23,00
млн
|Имя
|Гонсалу
|Фамилия
|Инасиу
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Портимоненси
|0:1
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 23 тур
|27.02.2023
|68' - 90'
|Спортинг
|2:0
|Эшторил
|Португалия. Примейра, 22 тур
|23.02.2023
|1' - 90'
|Мидтьюлланд
|0:4
|Спортинг
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|20.02.2023
|1' - 90'
|Шавиш
|2:3
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 21 тур
|61'
|16.02.2023
|78' - 90'
|Спортинг
|1:1
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 90'
|Спортинг
|1:2
|Порту
|Португалия. Примейра, 20 тур
|07.02.2023
|1' - 90'
|Риу Аве
|0:1
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 19 тур
|84'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:4
|Спортинг (Лиссабон)
|16.02.2023
|78' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)