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    Чарли Крессуэлл - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Чарли
    Фамилия Крессуэлл
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Родной город Престон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 августа 2002 (20 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Миллуолл 2:3 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 1' - 90' Лутон Таун 2:2 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 23 тур
    45'
    25.02.2023 1' - 90' Сток Сити 0:1 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 1' - 90' Миллуолл 1:1 Бернли Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 1' - 90' Миллуолл 3:2 Шеффилд Юнайтед Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 1' - 90' Ковентри 1:0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 90' Куинз Парк Рейнджерс 1:2 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 31 тур
    04.02.2023 1' - 90' Миллуолл 1:1 Сандерленд Англия. Чемпионшип, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миллуолл 23 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:3 Норвич Сити (Норвич)
    28.02.2023 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    45'
    25.02.2023 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    21.02.2023 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Бернли (Бернли)
    18.02.2023 1' -90' Миллуолл (Лондон) 3:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    14.02.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    11.02.2023 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    04.02.2023 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    21.01.2023 90' -90' Кардифф (Кардифф) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    14.01.2023 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    01.01.2023 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 3:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    29.12.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    26.12.2022 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 0:2 Миллуолл (Лондон)
    10.12.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    03.12.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 3:0 Миллуолл (Лондон)
    12.11.2022 1' -90' Престон (Престон) 2:4 Миллуолл (Лондон)
    72'
    05.11.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    02.11.2022 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    29.10.2022 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    54'
    22.10.2022 46' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.10.2022 1' -68' Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    17.09.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Блэкпул (Блэкпул)
    14.09.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    03.09.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    30.08.2022 1' -90' Бернли (Бернли) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    27.08.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:1 Рединг (Рединг)
    19.08.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    16.08.2022 1' -90' Суонси (Суонси) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    13.08.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    06.08.2022 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    30.07.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12' 65'
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