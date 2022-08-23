Калеб Уоттс - статистика
#65 | Полузащитник
|Имя
|Калеб
|Фамилия
|Уоттс
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 2002 (21 год)
|Имя
|Калеб
|Фамилия
|Уоттс
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 2002 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Моркамб
|1
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -46'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|2:0
|Моркамб (Моркамб)
|35'
|23.08.2022
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:1
|Моркамб (Моркамб)
|72'