Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Иран
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хорватия. Футбольная лига
Команды
Хайдук
Alberto del Moral
Статистика
Alberto del Moral - статистика
Хайдук
#20 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Риека
3 : 0
20.09.2026
Хайдук
62' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Хайдук
1 : 0
13.09.2026
Славен Белупо
1' - 62'
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Рудеш
0 : 4
06.09.2026
Хайдук
1' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
Хайдук
2 : 0
31.08.2026
Локомотива
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хайдук
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Пафос
4 : 0
30.07.2026
Хайдук
85' - 120'
Лига Европы, 2 раунд
Хайдук
2 : 0
23.07.2026
Пафос
77' - 90'
88'
Лига Европы, 1 раунд
Жилина
2 : 1
16.07.2026
Хайдук
Был в запасе
Лига Европы, 1 раунд
Хайдук
2 : 0
09.07.2026
Жилина
79' - 90'
Главные новости
Тюкавин прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Зенит»
10:27
Фото
На повязке капитана сборной России нарисовали эчпочмак и барса
10:15
Экс-игрок «Зенита» – о сборной России: «Второразрядные соперники не вызывают никакого интереса»
09:58
1
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
09:47
«Трабзонспор» попробует купить игрока «Спартака» в январе
09:20
2
Видео
Владелец клуба – о судействе во Второй лиге: «Если не «кормить» систему, станешь для нее инородным элементом»
08:30
3
Альба принял решение по предложению «Родины»
08:14
7
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
2
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+