Николаос Мичелис - статистика
#81 | Защитник
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Мичелис
|Команда
|Милан
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 2001 (21 год)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Мичелис
|Команда
|Милан
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 2001 (21 год)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виллем II
|11
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|3:0
|Утрехт (Утрехт)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|1:1
|Виллем II (Тилбург)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|01.05.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|4:2
|Виллем II (Тилбург)
|08.04.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:0
|Виллем II (Тилбург)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Виллем II (Тилбург)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|0:1
|Аякс (Амстердам)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)
|06.02.2022
|74' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|3:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|0:1
|Твенте (Энсхеде)
|14.01.2022
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|2:0
|Виллем II (Тилбург)
|18.12.2021
|1' -75'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:1
|Виллем II (Тилбург)
|75'
|10.12.2021
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|1:3
|Камбур (Лиуварден)
|02.12.2021
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|Виллем II (Тилбург)
|27.11.2021
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|0:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|21.11.2021
|1' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|2:1
|Виллем II (Тилбург)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|0:3
|Спарта (Роттердам)
|31.10.2021
|82' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|5:1
|Виллем II (Тилбург)
|22.10.2021
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|1:1
|Фортуна (Ситтард)
|17.10.2021
|90' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Виллем II (Тилбург)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Хераклес (Альмело)
|3:2
|Виллем II (Тилбург)
|25.09.2021
|74' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|2:1
|ПСВ (Эйндховен)
|21.09.2021
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:2
|Виллем II (Тилбург)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|12.09.2021
|46' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:0
|Виллем II (Тилбург)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|22.08.2021
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|0:3
|Виллем II (Тилбург)
|15.08.2021
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|0:4
|Фейеноорд (Роттердам)