Макс Сандерс - статистика
#41 | Полузащитник
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Сандерс
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кроули
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Сандерс
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кроули
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Линкольн (Линкольн)
|23.08.2022
|61' -90'
|Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)
|2:3
(1:3)п
|Линкольн (Линкольн)