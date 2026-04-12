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Лига 1 2025/2026
Команды
Гавр
Реда Хадра
Статистика
€ 1,20 млн
Реда Хадра - статистика
Гавр
4 июля 2001 (25)
#30 | Нападающий
Германия
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Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гавр
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
1 : 1
12.04.2026
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Гавр
1 : 1
05.04.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Париж
3 : 2
22.03.2026
Гавр
75' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Гавр
0 : 0
15.03.2026
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Брест
2 : 0
08.03.2026
Гавр
80' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
2 : 1
08.02.2026
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Гавр
0 : 1
30.11.2025
Лилль
80' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
3 : 0
22.11.2025
Гавр
58' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
1 : 1
08.11.2025
Нант
63' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
0 : 0
02.11.2025
Гавр
66' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
1 : 0
29.10.2025
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Осер
0 : 1
26.10.2025
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
0 : 0
28.09.2025
Гавр
1' - 86'
Франция. Лига 1, 5 тур
Гавр
1 : 1
21.09.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 0
14.09.2025
Гавр
69' - 90'
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