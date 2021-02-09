Сабит Абдулай - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Сабит
|Фамилия
|Абдулай
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 1999 (23 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Сабит
|Фамилия
|Абдулай
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|83' -90'
|Гранада (Гранада)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|86'
|16.05.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|12.05.2021
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|09.05.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Эйбар (Эйбар)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|25.04.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|22.04.2021
|46' -90'
|Барселона (Барселона)
|5:2
|Хетафе (Хетафе)
|10.04.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|03.04.2021
|85' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|09.02.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|06.02.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Хетафе (Хетафе)
|31.01.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|25.01.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|5:1
|Хетафе (Хетафе)
|20.01.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|11.01.2021
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:3
|Хетафе (Хетафе)
|02.01.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|30.12.2020
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Сельта (Виго)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)