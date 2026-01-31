Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Сабит Абдулай - статистика

Алверка
11 мая 1999 (27)
#21 | Полузащитник
185 см
Гана
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алверка
17
0
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 20 тур
Алверка
1 : 1
31.01.2026
Эштрела
1' - 17'
16'
Португалия. Примейра, 19 тур
Брага
5 : 0
25.01.2026
Алверка
1' - 80'
Португалия. Примейра, 18 тур
Алверка
2 : 1
17.01.2026
Морейренcе
1' - 85'
Португалия. Примейра, 17 тур
Алверка
1 : 0
04.01.2026
Фамаликан
1' - 70'
Португалия. Примейра, 16 тур
Эшторил
4 : 1
27.12.2025
Алверка
1' - 90'
67'
Португалия. Примейра, 15 тур
Алверка
0 : 3
22.12.2025
Порту
1' - 90'
85'
Португалия. Примейра, 14 тур
Арука
1 : 0
14.12.2025
Алверка
1' - 89'
Португалия. Примейра, 13 тур
Алверка
1 : 0
07.12.2025
Насьональ
1' - 85'
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
0 : 2
29.11.2025
Алверка
1' - 81'
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
08.11.2025
Риу Аве
1' - 78'
Португалия. Примейра, 10 тур
Спортинг
2 : 0
31.10.2025
Алверка
1' - 81'
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 4
24.10.2025
Жил Висенте
1' - 46'
27'
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
2 : 0
28.09.2025
Витория Гимараеш
1' - 45'
16'
45'
Португалия. Примейра, 6 тур
Санта-Клара
2 : 1
20.09.2025
Алверка
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Алверка
1 : 0
12.09.2025
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Алверка
1 : 2
31.08.2025
Бенфика
1' - 69'
60'
Португалия. Примейра, 3 тур
Эштрела
2 : 2
25.08.2025
Алверка
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Алверка
0 : 3
17.08.2025
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Морейренcе
2 : 1
10.08.2025
Алверка
82' - 90'
Главные новости
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Головин назвал игрока сборной России, которого посоветовал бы подписать в «Монако»
00:56
1
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
1
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
1
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+