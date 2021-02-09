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    Сабит Абдулай - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Сабит
    Фамилия Абдулай
    Команда Хетафе
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 мая 1999 (23 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 83' -90' Гранада (Гранада) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    86'
    16.05.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:1 Леванте (Валенсия)
    12.05.2021 Был в запасе Сельта (Виго) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    09.05.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Эйбар (Эйбар)
    02.05.2021 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    25.04.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    22.04.2021 46' -90' Барселона (Барселона) 5:2 Хетафе (Хетафе)
    10.04.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Кадис (Кадис)
    03.04.2021 85' -90' Осасуна (Памплона) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    09.02.2021 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    06.02.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 3:0 Хетафе (Хетафе)
    31.01.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    25.01.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 5:1 Хетафе (Хетафе)
    20.01.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Уэска (Уэска)
    11.01.2021 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:3 Хетафе (Хетафе)
    02.01.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    30.12.2020 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    23.12.2020 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Сельта (Виго)
    20.12.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:2 Хетафе (Хетафе)
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