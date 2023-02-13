Унаи Марреро - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Унаи
|Фамилия
|Марреро
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 октября 2001 (21 год)
|Имя
|Унаи
|Фамилия
|Марреро
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 октября 2001 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|Был в запасе
|Валенсия
|1:0
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Эспаньол
|2:3
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 21 тур