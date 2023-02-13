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    Унаи Марреро - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Унаи
    Фамилия Марреро
    Команда Реал Сосьедад
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 октября 2001 (21 год)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 Был в запасе Валенсия 1:0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 Был в запасе Реал Сосьедад 1:1 Сельта Испания. Примера, 22 тур
    13.02.2023 Был в запасе Эспаньол 2:3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 21 тур
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