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A. Goti
Главные новости
10:38
Зарема: «Предлагаю ввести альтернативную таблицу и считать очки без влияния судейских перформансов»
10:30
Фанаты «Ливерпуля» скандировали Viva Ronaldo во время матча с «Манчестер Юнайтед»
10:17
Экс-игрок «Спартака»: «В Турции люди живут, а в России – выживают
2
09:59
«Даже больше!». Мбаппе – о готовности сделать хет-трик в матче с «Баварией»
09:50
Дзюба: «Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом»
1
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Все новости
10:14
Слуцкий высказался о чемпионской гонке в РПЛ
09:41
Анчелотти оценил шансы «Реала» на чемпионство после ничьей с «Бетисом»
1
09:32
Видео
Орлов охарактеризовал гол Малкома со штрафного в ворота «Пари НН»
1
09:23
«Цирк вернулся». Рой Кин – после поражения «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7
09:09
Мостовой отреагировал на планы депутата Милонова добиться отмены Fan ID
2
08:56
Игрок «Реала» швырнул куртку после замены в матче с «Бетисом»
1
08:48
Николсон ответил, есть ли у «Спартака» шансы на чемпионство
1
08:40
«Почему он не посмотрел повтор?». Тренер «Валенсии» раскритиковал судью матча с «Барселоной»
2
08:29
Фото
«Сочи» поблагодарил ЦСКА. Москвичи убрались в раздевалке и оставили игрушечного коня
5
08:13
Фото
Морган высмеял тен Хага после поражения «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7
1
07:55
«Некоторые решения Федуна вызывают вопросы». Воспитанник «Спартака» Пуцко – об экс-владельце клуба
5
07:45
Футболист «Ювентуса» получил красную карточку через 40 секунд после выхода на замену
07:37
Баринов высказался о сорвавшемся переходе из «Локомотива» в «Бешикташ»
1
07:30
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Лига чемпионов возвращается завтра! Кто выиграет турнир?
00:57
Уничтожение «МЮ» на «Энфилде» со счетом 0:7, Fan ID могут отменить, 39-летний Лебеденко забил в РПЛ и другие новости
00:52
Примера. «Реал» потерял очки в матче с «Бетисом», отставание от «Барсы» – 9 очков
00:42
Серия А. «Рома» победила «Ювентус» (1:0) благодаря голу Манчини
1
5 марта
23:54
Воспитанник «Спартака» рассказал, как получал 500 рублей в академии клуба
23:41
Салах: «Сейчас поеду домой, выпью ромашковый чай и лягу спать»
1
23:31
Президент «Урала» оценил судейство в матче со «Спартаком»
4
23:10
Милонов 6 марта направит обращение об отмене Fan ID
23:00
Клопп высказался о разгромной победе «Ливерпуля» над «МЮ» со счетом 7:0
7
22:52
Автор дубля в ворота ЦСКА Джорджевич рассказал, за счет чего «Сочи» удалось победить
3
22:37
Бывший директор ФСБ выступил против Fan ID
7
22:30
Бердыев прокомментировал победу над ЦСКА. Это дебютная игра тренера в «Сочи»
6
22:27
Федотов назвал причины поражения ЦСКА от «Сочи»
25
22:25
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«Рома» или «Ювентус»? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч
22:18
«Сегодня мы не увидим танцы»: британский журналист поиздевался над «МЮ» после разгрома от «Ливерпуля»
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A. Goti - статистика
Имя
A. Goti
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2022/2023
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Матчи игрока в этом турнире
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Возрастное ограничение
18+
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