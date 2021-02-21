Зураб Гигашвили - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Зураб
|Фамилия
|Гигашвили
|Команда
|Тамбов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Имя
|Зураб
|Фамилия
|Гигашвили
|Команда
|Тамбов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тамбов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.02.2021
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Тамбов (Тамбов)