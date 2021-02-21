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    Зураб Гигашвили - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Зураб
    Фамилия Гигашвили
    Команда Тамбов
    Состав Основной
    Родной город Тбилиси
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 ноября 2001 (21 год)
    Рост 189
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тамбов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.02.2021 1' -90' Локомотив (Москва) 3:0 Тамбов (Тамбов)
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