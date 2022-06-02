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    Гурам Гиорбелидзе - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Гурам
    Фамилия Гиорбелидзе
    Команда Вольфсберг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Грузия 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 Был в запасе Гибралтар 1:2 Грузия
    23.09.2022 Был в запасе Грузия 2:0 Северная Македония
    12.06.2022 Был в запасе Грузия 0:0 Болгария
    05.06.2022 Был в запасе Болгария 2:5 Грузия
    02.06.2022 40' -90' Грузия 4:0 Гибралтар
    44'
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