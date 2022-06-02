Гурам Гиорбелидзе - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Гурам
|Фамилия
|Гиорбелидзе
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Гурам
|Фамилия
|Гиорбелидзе
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Грузия
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|Был в запасе
|Гибралтар
|1:2
|Грузия
|23.09.2022
|Был в запасе
|Грузия
|2:0
|Северная Македония
|12.06.2022
|Был в запасе
|Грузия
|0:0
|Болгария
|05.06.2022
|Был в запасе
|Болгария
|2:5
|Грузия
|02.06.2022
|40' -90'
|Грузия
|4:0
|Гибралтар
|44'