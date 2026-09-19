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Лейтон Ориент
Дейн Скарлетт
Статистика
€ 1,50 млн
Дейн Скарлетт - статистика
Лейтон Ориент
24 марта 2004 (22), Лондон
#18 | Нападающий
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Лейтон Ориент
1 : 0
19.09.2026
Стивенидж
76' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Лейтон Ориент
2 : 3
12.09.2026
Уиком Уондерерс
82' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Лейтон Ориент
1 : 3
08.09.2026
Брэдфорд Сити
66' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Лутон Таун
1 : 1
05.09.2026
Лейтон Ориент
Был в запасе
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Команда
И
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П
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К
Лейтон Ориент
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Лейтон Ориент
1 : 3
08.09.2026
Брэдфорд Сити
66' - 90'
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