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Тигрес УАНЛ
Хуан Брунетта
Статистика
€ 9 млн
Хуан Брунетта - статистика
Тигрес УАНЛ
12 мая 1997 (29)
#11 | Полузащитник
178 см
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Италия. Серия А 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
10
1
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1 : 3
16.05.2021
Сассуоло
1' - 71'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1 : 0
12.05.2021
Парма
1' - 84'
10'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 5
09.05.2021
Аталанта
76' - 90'
78'
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
1 : 0
03.05.2021
Парма
75' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3 : 4
24.04.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
3 : 1
21.04.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
4 : 3
17.04.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1 : 2
19.03.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2 : 0
14.03.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
3 : 3
07.03.2021
Парма
62' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
1 : 2
04.03.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2 : 2
27.02.2021
Парма
56' - 90'
25'
9'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2 : 2
21.02.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
2 : 1
15.02.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0 : 3
07.02.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 0
31.01.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0 : 2
24.01.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1 : 1
17.01.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0 : 2
10.01.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
3 : 0
06.01.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0 : 3
03.01.2021
Торино
1' - 60'
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
2 : 1
22.12.2020
Парма
46' - 90'
57'
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
0 : 4
19.12.2020
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
16.12.2020
Кальяри
73' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2 : 2
13.12.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
0 : 0
06.12.2020
Беневенто
46' - 90'
73'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1 : 2
30.11.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
3 : 0
22.11.2020
Парма
62' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 0
07.11.2020
Фиорентина
79' - 90'
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