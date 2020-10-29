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    Дмитрий Поддубный - статистика

    #47 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Фамилия Поддубный
    Команда Заря
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 января 2000 (23 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 1' -90' Брага (Брага) 2:0 Заря (Луганск)
    03.12.2020 Был в запасе Заря (Луганск) 1:0 Лестер (Лестер)
    26.11.2020 Был в запасе АЕК (Афины) 0:3 Заря (Луганск)
    29.10.2020 Был в запасе Заря (Луганск) 1:2 Брага (Брага)
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