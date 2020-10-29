Дмитрий Поддубный - статистика
#47 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Поддубный
|Команда
|Заря
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 2000 (23 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Поддубный
|Команда
|Заря
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|1' -90'
|Брага (Брага)
|2:0
|Заря (Луганск)
|03.12.2020
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:0
|Лестер (Лестер)
|26.11.2020
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|0:3
|Заря (Луганск)
|29.10.2020
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:2
|Брага (Брага)