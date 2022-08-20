Христос Албанис - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Христос
|Фамилия
|Албанис
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Христос
|Фамилия
|Албанис
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2022
|82' -90'
|АЕК (Афины)
|0:1
|Волос (Волос)
|20.08.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|АЕК (Афины)