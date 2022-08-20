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    Христос Албанис - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Христос
    Фамилия Албанис
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2022 82' -90' АЕК (Афины) 0:1 Волос (Волос)
    20.08.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:3 АЕК (Афины)
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