|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2021
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:0
|Лутон Таун (Лутон)
|03.03.2021
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|28.02.2021
|Был в запасе
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|0:2
|Норвич Сити (Норвич)
|23.02.2021
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:3
|Норвич Сити (Норвич)
|20.02.2021
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|17.02.2021
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|0:2
|Норвич Сити (Норвич)
|05.02.2021
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|2:0
|Норвич Сити (Норвич)
|02.02.2021
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Норвич Сити (Норвич)
|30.01.2021
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|20.01.2021
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|16.01.2021
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|02.01.2021
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Барнсли (Барнсли)
|29.12.2020
|46' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|26.12.2020
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|16.12.2020
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|09.12.2020
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|02.12.2020
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|3:1
|Норвич Сити (Норвич)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|24.11.2020
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:3
|Норвич Сити (Норвич)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)