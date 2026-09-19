Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Daniel Barden - статистика

Стивенидж
#12 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Лейтон Ориент
1 : 0
19.09.2026
Стивенидж
Был в запасе
Англия. Первая лига, 6 тур
Стивенидж
2 : 1
10.09.2026
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Первая лига, 5 тур
Барнсли
1 : 5
05.09.2026
Стивенидж
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Норвич Сити
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Норвич Сити
3 : 0
06.03.2021
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Норвич Сити
1 : 0
03.03.2021
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Уиком Уондерерс
0 : 2
28.02.2021
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
1 : 3
23.02.2021
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Норвич Сити
1 : 0
20.02.2021
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ковентри
0 : 2
17.02.2021
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Суонси
2 : 0
05.02.2021
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Миллуолл
0 : 0
02.02.2021
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Норвич Сити
0 : 0
30.01.2021
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Норвич Сити
2 : 0
20.01.2021
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Кардифф
1 : 2
16.01.2021
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Норвич Сити
1 : 0
02.01.2021
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Норвич Сити
1 : 1
29.12.2020
Куинз Парк Рейнджерс
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Уотфорд
1 : 0
26.12.2020
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Норвич Сити
2 : 0
19.12.2020
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Рединг
1 : 2
16.12.2020
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
1 : 2
12.12.2020
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
2 : 1
09.12.2020
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
05.12.2020
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лутон Таун
3 : 1
02.12.2020
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Норвич Сити
1 : 1
28.11.2020
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 3
24.11.2020
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Мидлсбро
0 : 1
21.11.2020
Норвич Сити
Был в запасе
Главные новости
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Головин назвал игрока сборной России, которого посоветовал бы подписать в «Монако»
00:56
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
1
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
Вчера, 22:45
4
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
Вчера, 22:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+