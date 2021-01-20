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    Daniel Barden - статистика

    #50 | Нападающий
    Имя Daniel Barden
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Норвич Сити 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2021 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:0 Лутон Таун (Лутон)
    03.03.2021 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    28.02.2021 Был в запасе Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) 0:2 Норвич Сити (Норвич)
    23.02.2021 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:3 Норвич Сити (Норвич)
    20.02.2021 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    17.02.2021 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 0:2 Норвич Сити (Норвич)
    05.02.2021 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:0 Норвич Сити (Норвич)
    02.02.2021 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Норвич Сити (Норвич)
    30.01.2021 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    20.01.2021 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    16.01.2021 1' -90' Кардифф (Кардифф) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    02.01.2021 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:0 Барнсли (Барнсли)
    29.12.2020 46' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    26.12.2020 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    19.12.2020 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    16.12.2020 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    12.12.2020 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    09.12.2020 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    05.12.2020 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    02.12.2020 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 3:1 Норвич Сити (Норвич)
    28.11.2020 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:1 Ковентри (Ковентри)
    24.11.2020 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:3 Норвич Сити (Норвич)
    21.11.2020 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
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