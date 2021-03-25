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    Альби Дока - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Альби
    Фамилия Дока
    Команда Горица
    Состав Основной
    Родной город Тирана
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 июня 1997 (25 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Албания 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2021 Был в запасе Албания 1:0 Андорра
    12.11.2021 Был в запасе Англия 5:0 Албания
    08.09.2021 81' -89' Албания 5:0 Сан-Марино
    05.09.2021 1' -78' Албания 1:0 Венгрия
    02.09.2021 Был в запасе Польша 4:1 Албания
    31.03.2021 Был в запасе Сан-Марино 0:2 Албания
    28.03.2021 Был в запасе Албания 0:2 Англия
    25.03.2021 Был в запасе Андорра 0:1 Албания
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