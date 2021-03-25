Альби Дока - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Альби
|Фамилия
|Дока
|Команда
|Горица
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тирана
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Альби
|Фамилия
|Дока
|Команда
|Горица
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тирана
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Албания
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2021
|Был в запасе
|Албания
|1:0
|Андорра
|12.11.2021
|Был в запасе
|Англия
|5:0
|Албания
|08.09.2021
|81' -89'
|Албания
|5:0
|Сан-Марино
|05.09.2021
|1' -78'
|Албания
|1:0
|Венгрия
|02.09.2021
|Был в запасе
|Польша
|4:1
|Албания
|31.03.2021
|Был в запасе
|Сан-Марино
|0:2
|Албания
|28.03.2021
|Был в запасе
|Албания
|0:2
|Англия
|25.03.2021
|Был в запасе
|Андорра
|0:1
|Албания