Алмедин Жиликич - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Алмедин
|Фамилия
|Жиликич
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Пазар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Алмедин
|Фамилия
|Жиликич
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Пазар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|86' -121'
|Олимпия (Любляна)
|2:1
(2:4)п
|Сепси (Сфынту-Георге)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Сепси (Сфынту-Георге)
|3:1
|Олимпия (Любляна)
|14.07.2022
|1' -68'
|Дифферданж (Дифферданж)
|1:2
|Олимпия (Любляна)
|07.07.2022
|59' -90'
|Олимпия (Любляна)
|1:1
|Дифферданж (Дифферданж)