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    Алмедин Жиликич - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Алмедин
    Фамилия Жиликич
    Команда Борац
    Состав Основной
    Родной город Нови Пазар
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 86' -121' Олимпия (Любляна) 2:1
    (2:4)п    		 Сепси (Сфынту-Георге)
    21.07.2022 Был в запасе Сепси (Сфынту-Георге) 3:1 Олимпия (Любляна)
    14.07.2022 1' -68' Дифферданж (Дифферданж) 1:2 Олимпия (Любляна)
    07.07.2022 59' -90' Олимпия (Любляна) 1:1 Дифферданж (Дифферданж)
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