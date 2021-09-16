Димитар Митков - статистика
#45 | Нападающий
|Имя
|Димитар
|Фамилия
|Митков
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Варна
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 января 2000 (23 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Димитар
|Фамилия
|Митков
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Варна
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 января 2000 (23 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лудогорец
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2021
|89' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|1:0
|Лудогорец (Разград)
|21.10.2021
|86' -90'
|Лудогорец (Разград)
|0:1
|Брага (Брага)
|30.09.2021
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|0:1
|Црвена Звезда (Белград)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Лудогорец (Разград)