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    Димитар Митков - статистика

    #45 | Нападающий
    Имя Димитар
    Фамилия Митков
    Команда Рубин
    Состав Основной
    Родной город Варна
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 января 2000 (23 года)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 46' - 90' ЦСКА 0:2 Рубин Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лудогорец 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2021 89' -90' Црвена Звезда (Белград) 1:0 Лудогорец (Разград)
    21.10.2021 86' -90' Лудогорец (Разград) 0:1 Брага (Брага)
    30.09.2021 Был в запасе Лудогорец (Разград) 0:1 Црвена Звезда (Белград)
    16.09.2021 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Лудогорец (Разград)
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