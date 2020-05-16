Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2 млн

Зе Карлуш - статистика

Жил Висенте
31 июля 1998 (28)
#2 | Защитник
177 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жил Висенте
32
0
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
16.05.2026
Жил Висенте
1' - 73'
63'
Португалия. Примейра, 33 тур
Жил Висенте
1 : 3
11.05.2026
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Риу Аве
0 : 0
03.05.2026
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
2 : 1
27.04.2026
Каза Пиа
1' - 90'
45'
Португалия. Примейра, 30 тур
Жил Висенте
0 : 1
18.04.2026
Витория Гимараеш
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Тондела
2 : 2
13.04.2026
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Жил Висенте
3 : 0
03.04.2026
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Жил Висенте
2 : 2
14.03.2026
Алверка
73' - 90'
78'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эштрела
2 : 2
08.03.2026
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Жил Висенте
1 : 2
02.03.2026
Бенфика
1' - 83'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эшторил
3 : 1
22.02.2026
Жил Висенте
1' - 73'
Португалия. Примейра, 22 тур
Жил Висенте
2 : 1
14.02.2026
Брага
1' - 62'
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
1 : 2
07.02.2026
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Жил Висенте
5 : 0
01.02.2026
Фамаликан
1' - 82'
Португалия. Примейра, 19 тур
Порту
3 : 0
26.01.2026
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Жил Висенте
2 : 1
17.01.2026
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Жил Висенте
1 : 1
02.01.2026
Спортинг
1' - 83'
Португалия. Примейра, 16 тур
Арука
2 : 2
28.12.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
2 : 2
20.12.2025
Риу Аве
1' - 83'
Португалия. Примейра, 14 тур
Каза Пиа
1 : 1
13.12.2025
Жил Висенте
1' - 82'
Португалия. Примейра, 13 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
08.12.2025
Жил Висенте
1' - 61'
29'
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
0 : 1
29.11.2025
Тондела
1' - 89'
Португалия. Примейра, 11 тур
АВС
1 : 1
09.11.2025
Жил Висенте
1' - 46'
33'
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
1 : 0
03.11.2025
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 4
24.10.2025
Жил Висенте
1' - 80'
71'
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
2 : 0
04.10.2025
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
2 : 1
26.09.2025
Жил Висенте
1' - 87'
Португалия. Примейра, 6 тур
Жил Висенте
2 : 0
21.09.2025
Эшторил
1' - 80'
Португалия. Примейра, 5 тур
Брага
0 : 1
14.09.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Жил Висенте
2 : 0
29.08.2025
Морейренcе
1' - 72'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фамаликан
0 : 0
24.08.2025
Жил Висенте
1' - 74'
Португалия. Примейра, 2 тур
Жил Висенте
0 : 2
18.08.2025
Порту
81' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Насьональ
0 : 2
09.08.2025
Жил Висенте
46' - 90'
82'
Главные новости
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
Вчера, 22:45
3
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
Вчера, 22:29
3
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
Вчера, 22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
Вчера, 21:43
4
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
Вчера, 20:41
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+