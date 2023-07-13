Грегори Слогетт - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Грегори
|Фамилия
|Слогетт
|Команда
|Челтенхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 1996 (27 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Грегори
|Фамилия
|Слогетт
|Команда
|Челтенхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 1996 (27 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.03.2024
|1' - 64'
|Барнсли
|0:0
|Челтенхэм
|Англия. Первая лига, 39 тур
|09.03.2024
|70' - 90'
|Оксфорд
|2:1
|Челтенхэм
|Англия. Первая лига, 37 тур
|05.03.2024
|Был в запасе
|Челтенхэм
|1:3
|Чарльтон
|Англия. Первая лига, 38 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дандолк
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|84' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|2:2
|Акурейри (Акурейри)
|89'
|27.07.2023
|1' -63'
|Акурейри (Акурейри)
|3:1
|Дандолк (Дандолк)
|14'
|20.07.2023
|1' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|3:1
|Бруно’с Мэгпайс (Гибралтар)
|13.07.2023
|1' -90'
|Бруно’с Мэгпайс (Гибралтар)
|0:0
|Дандолк (Дандолк)