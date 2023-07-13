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    Грегори Слогетт - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Грегори
    Фамилия Слогетт
    Команда Челтенхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июля 1996 (27 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.03.2024 1' - 64' Барнсли 0:0 Челтенхэм Англия. Первая лига, 39 тур
    09.03.2024 70' - 90' Оксфорд 2:1 Челтенхэм Англия. Первая лига, 37 тур
    05.03.2024 Был в запасе Челтенхэм 1:3 Чарльтон Англия. Первая лига, 38 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дандолк 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2023 84' -90' Дандолк (Дандолк) 2:2 Акурейри (Акурейри)
    89'
    27.07.2023 1' -63' Акурейри (Акурейри) 3:1 Дандолк (Дандолк)
    14'
    20.07.2023 1' -90' Дандолк (Дандолк) 3:1 Бруно’с Мэгпайс (Гибралтар)
    13.07.2023 1' -90' Бруно’с Мэгпайс (Гибралтар) 0:0 Дандолк (Дандолк)
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