Херман Валера - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Херман
|Фамилия
|Валера
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 2002 (21 год)
|Рост
|170
|Имя
|Херман
|Фамилия
|Валера
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 2002 (21 год)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.10.2021
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|26.09.2021
|84' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|23.09.2021
|64' -90'
|Гранада (Гранада)
|2:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.09.2021
|75' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Севилья (Севилья)