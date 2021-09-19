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    Херман Валера - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Херман
    Фамилия Валера
    Команда Атлетико
    Состав Молодежный
    Родной город Мурсия
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 марта 2002 (21 год)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
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