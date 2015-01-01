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Lorenzo Peli
Главные новости
11:20
Команды АПЛ повторили свой антирекорд 2015 года
11:03
Стало известно, как Неймар нагрубил Кампушу после поражения «ПСЖ» от «Монако»
10:55
Аршавин дал совет Захаряну насчет карьеры в Европе
10:48
Судья Москалeв: «Мог попасть под раздачу в драке Родригао и Николсона»
10:41
Гвардиола объяснил, почему не сделал ни одной замены в матче «Лейпциг» – «Ман Сити»
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Все новости
11:29
Фото
Загитова отреагировала на свой диджейский дебют на матче «Локомотив» – «Спартак»
11:11
«Судей, может, тоже в начале сезона трясет». Президент «Урала» Иванов – о матче с «Ростовом»
10:33
Игнатьев прокомментировал конкуренцию с Дзюбой в «Локомотиве»
10:25
Президент «Севильи» призвал идти до конца в деле «Барселоны», которую подозревают в подкупе судей
2
10:18
Хлусевич: «В такой мороз играл во второй раз в жизни»
1
10:10
Марез – 5-й африканец с 20 голами в Лиге чемпионов
09:57
Джикия высказался об отсутствии легионеров в старте «Спартака» на матч с «Локомотивом»
1
09:50
Итальянские команды установили рекорд Лиги чемпионов
09:43
«Важно, чтобы клубы приводили звездных спикеров». РФС – о Загитовой, Сычеве, Пименове на матчах Кубка России
09:37
Хави ответил на слова Румменигге о «Барселоне»
1
09:30
Сычев назвал двух лучших тренеров РПЛ
09:21
Фото
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока Примеры в феврале
09:09
Лаксальт выбыл на месяц из-за травмы колена
1
08:58
Впервые с 2018 года команда завершила матч ЛЧ без замен
08:51
Дзюба: «Спартак» уже не такой раздражитель как раньше»
4
08:44
Лукаку побил рекорд Лиги чемпионов
08:36
«Впервые говорю об этом официально». Экс-защитник «Спартака» закончил карьеру в 36 лет
08:25
Роналду поучаствовал в государственном празднике Саудовской Аравии. Он помахал саблей
1
08:13
Гончаренко прокомментировал ничью «Урала» и «Ростова» в Кубке России
07:56
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
07:48
Дзюба оценил шансы «Локомотива» не вылететь из РПЛ по итогам сезона
1
07:40
«Я не удивлен». Экс-глава «Баварии» Румменигге – о судейском скандале «Барселоны»
1
07:29
Фото
«Химки» арендовали Хубулова у «Крыльев». Это 12-й зимний новичок клуба
07:20
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«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной» в Лиге Европы. Кто пройдет дальше?
01:29
«Спартак» победил «Локомотив», Геркус покинул «Торпедо» и другие новости
01:07
Лига чемпионов. Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Порту» (1:0)
00:53
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» не удержал победу над «Лейпцигом» (1:1), Гвардиол забил
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00:48
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«Крылья Советов» выкупили форварда «Спартака»
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Lorenzo Peli - статистика
#44 | Нападающий
Имя
Lorenzo Peli
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Возрастное ограничение
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