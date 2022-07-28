Алан Червински - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Червински
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Червински
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|1' - 90'
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:0
|Лех (Познань)
|03.11.2022
|73' -90'
|Лех (Познань)
|3:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Лех (Познань)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:3
|Лех (Познань)
|11.08.2022
|1' -121'
|Лех (Познань)
|4:1
|Викингур (Рейкьявик)
|105'
|04.08.2022
|Был в запасе
|Викингур (Рейкьявик)
|1:0
|Лех (Познань)
|28.07.2022
|73' -90'
|Динамо (Батуми)
|1:1
|Лех (Познань)
|76'
|21.07.2022
|67' -90'
|Лех (Познань)
|5:0
|Динамо (Батуми)