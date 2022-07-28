Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алан Червински - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Алан
    Фамилия Червински
    Команда Лех
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 182
    Вес 72
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.02.2023 1' - 90' Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лех 5 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.02.2023 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 0:0 Лех (Познань)
    03.11.2022 73' -90' Лех (Познань) 3:0 Вильярреал (Вильярреал)
    27.10.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 1:1 Лех (Познань)
    13.10.2022 Был в запасе Хапоэль БШ (Беер-Шева) 1:1 Лех (Познань)
    06.10.2022 Был в запасе Лех (Познань) 0:0 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    15.09.2022 Был в запасе Лех (Познань) 4:1 Аустрия (Вена)
    08.09.2022 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 4:3 Лех (Познань)
    11.08.2022 1' -121' Лех (Познань) 4:1 Викингур (Рейкьявик)
    105'
    04.08.2022 Был в запасе Викингур (Рейкьявик) 1:0 Лех (Познань)
    28.07.2022 73' -90' Динамо (Батуми) 1:1 Лех (Познань)
    76'
    21.07.2022 67' -90' Лех (Познань) 5:0 Динамо (Батуми)
    • Читайте нас: 
    11