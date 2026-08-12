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Польша. Экстракласса
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ГКС Катовице
Алан Червински
Статистика
€ 250 тыс
Алан Червински - статистика
ГКС Катовице
2 февраля 1993 (33)
#30 | Защитник
182 см | 72 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
ГКС Катовице
3
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
1' - 90'
81'
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
ГКС Катовице
3 : 1
30.07.2026
Жилина
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Жилина
2 : 1
23.07.2026
ГКС Катовице
1' - 90'
90'
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