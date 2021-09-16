Даниэль Стефули - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Стефули
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Стефули
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2022
|1' -62'
|Динамо (Загреб)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|17.02.2022
|70' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:1
|Динамо (Загреб)
|09.12.2021
|1' -80'
|Вест Хэм (Лондон)
|0:1
|Динамо (Загреб)
|4'
|04.11.2021
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|3:1
|Рапид (Вена)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|0:2
|Вест Хэм (Лондон)