Тайрел Маласья - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Тайрел
|Фамилия
|Маласья
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1999 (23 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Тайрел
|Фамилия
|Маласья
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Барселона
|2:2
|Манчестер Юнайтед
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|72'
|12.02.2023
|1' - 61'
|Лидс
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|08.02.2023
|82' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|2:2
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 8 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|01.02.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, ответный матч
|28.01.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Рединг
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|78'
|25.01.2023
|1' - 90'
|Ноттингем Форест
|0:3
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Юнайтед
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|25.01.2023
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|10.01.2023
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|76'
|21.12.2022
|1' -85'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|10.11.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:2
|Астон Вилла (Бирмингем)