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    Тайрел Маласья - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Тайрел
    Фамилия Маласья
    Команда Манчестер Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 августа 1999 (23 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед 3:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 24 тур
    16.02.2023 1' - 90' Барселона 2:2 Манчестер Юнайтед Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    72'
    12.02.2023 1' - 61' Лидс 0:2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 23 тур
    08.02.2023 82' - 90' Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс Англия. Премьер-лига, 8 тур
    04.02.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 22 тур
    01.02.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, ответный матч
    28.01.2023 1' - 90' Манчестер Юнайтед 3:1 Рединг Англия. Кубок, 1/16 финала
    78'
    25.01.2023 1' - 90' Ноттингем Форест 0:3 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, первый матч
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