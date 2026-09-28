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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Шахтер
Егор Назарина
Статистика
€ 2,50 млн
Егор Назарина - статистика
Шахтер
10 июля 1997 (29), Прилуки
#29 | Полузащитник
183 см
Украина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Шахтер
3 : 0
20.09.2026
ЛНЗ
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 1
10.09.2026
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Карпаты
1 : 2
05.09.2026
Шахтер
1' - 64'
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Лига Европы 2020/2021
Украина. Премьер-лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Украина
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
46' - 90'
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