Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Егор Назарина - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Егор
    Фамилия Назарина
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Прилуки
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июля 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.02.2023 Был в запасе Шахтер 2:1 Ренн Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Университатя (Крайова) 3:0 Заря (Луганск)
    71'
    04.08.2022 1' -90' Заря (Луганск) 1:0 Университатя (Крайова)
    90'
    • Читайте нас: 
    11