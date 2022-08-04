Егор Назарина - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Назарина
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прилуки
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Назарина
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прилуки
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Университатя (Крайова)
|3:0
|Заря (Луганск)
|71'
|04.08.2022
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Университатя (Крайова)
|90'