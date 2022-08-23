Ронан Кертис - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Ронан
|Фамилия
|Кертис
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Ронан
|Фамилия
|Кертис
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портсмут
|1
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|3:2
|Портсмут (Портсмут)
|9' 25' 90'