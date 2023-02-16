Доминик Янков - статистика
#64 | Полузащитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Янков
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торонто
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Янков
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торонто
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|63' - 90'
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лудогорец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|63' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)