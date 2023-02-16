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    Доминик Янков - статистика

    #64 | Полузащитник
    Имя Доминик
    Фамилия Янков
    Команда Лудогорец
    Состав Основной
    Родной город Торонто
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июля 2000 (22 года)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.02.2023 63' - 90' Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лудогорец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.02.2023 63' -90' Лудогорец (Разград) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
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