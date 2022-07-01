Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Айбар Жаксылыков - статистика

    #44 | Нападающий
    Имя Айбар
    Фамилия Жаксылыков
    Команда Тобол
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 июля 1997 (25 лет)
    Рост 184
    Вес 74
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тобол 16 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 74' -90' Акжайык (Уральск) 1:3 Тобол (Костанай)
    29.10.2022 Был в запасе Тараз (Тараз) 0:2 Тобол (Костанай)
    15.10.2022 1' -90' Тобол (Костанай) 1:0 Актобе (Актобе)
    08.10.2022 46' -90' Аксу (Аксу) 3:0 Тобол (Костанай)
    02.10.2022 73' -90' Тобол (Костанай) 3:1 Шахтер (Караганда)
    10.09.2022 67' -90' Тобол (Костанай) 0:2 Атырау (Атырау)
    05.09.2022 1' -63' Кайрат (Алматы) 2:3 Тобол (Костанай)
    42'
    27.08.2022 46' -90' Тобол (Костанай) 4:0 Ордабасы (Шымкент)
    74'
    21.08.2022 84' -90' Тобол (Костанай) 2:2 Тараз (Тараз)
    01.07.2022 67' -90' Туран (Туркестан) 2:2 Тобол (Костанай)
    26.06.2022 84' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:3 Тобол (Костанай)
    14.05.2022 1' -90' Актобе (Актобе) 2:1 Тобол (Костанай)
    02.05.2022 64' -90' Шахтер (Караганда) 4:1 Тобол (Костанай)
    70'
    26.04.2022 81' -90' Тобол (Костанай) 1:1 Астана (Астана)
    86'
    16.04.2022 80' -90' Тобол (Костанай) 2:2 Кайрат (Алматы)
    17.03.2022 79' -90' Тобол (Костанай) 2:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    06.03.2022 59' -90' Тобол (Костанай) 1:0 Акжайык (Уральск)
    • Читайте нас: 
    11