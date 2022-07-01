Айбар Жаксылыков - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Айбар
|Фамилия
|Жаксылыков
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Айбар
|Фамилия
|Жаксылыков
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|16
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|74' -90'
|Акжайык (Уральск)
|1:3
|Тобол (Костанай)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Тараз (Тараз)
|0:2
|Тобол (Костанай)
|15.10.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|08.10.2022
|46' -90'
|Аксу (Аксу)
|3:0
|Тобол (Костанай)
|02.10.2022
|73' -90'
|Тобол (Костанай)
|3:1
|Шахтер (Караганда)
|10.09.2022
|67' -90'
|Тобол (Костанай)
|0:2
|Атырау (Атырау)
|05.09.2022
|1' -63'
|Кайрат (Алматы)
|2:3
|Тобол (Костанай)
|42'
|27.08.2022
|46' -90'
|Тобол (Костанай)
|4:0
|Ордабасы (Шымкент)
|74'
|21.08.2022
|84' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Тараз (Тараз)
|01.07.2022
|67' -90'
|Туран (Туркестан)
|2:2
|Тобол (Костанай)
|26.06.2022
|84' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:3
|Тобол (Костанай)
|14.05.2022
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|02.05.2022
|64' -90'
|Шахтер (Караганда)
|4:1
|Тобол (Костанай)
|70'
|26.04.2022
|81' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Астана (Астана)
|86'
|16.04.2022
|80' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Кайрат (Алматы)
|17.03.2022
|79' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|06.03.2022
|59' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Акжайык (Уральск)