Юрий Гарегинян - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Гарегинян
|Команда
|Ноа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Гарегинян
|Команда
|Ноа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|91' -121'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
(3:2)п
|Пюник (Ереван)
|95'
|18.08.2022
|Был в запасе
|Пюник (Ереван)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)